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Батькам радять поквапитися із зарахуванням дітей у садок

Андрій Котенський

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Батькам львівських дошкільнят варто поквапитися із документами про зарахування у садок. У електронній черзі наразі зареєстровано 8051 дитину, утім 1 вересня 2019 року планують зарахувати лише 7200 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

В управлінні освіти Львівської міської ради повідомили, що батькам, чиї діти зараховані до дитячих садків у першій хвилі, необхідно подати документи у садочок до 16 липня 2019 року.

Батькам рекомендують перевірити інформацію про статус заявки дитини в електронних кабінетах або ж безпосередньо звернувшись до керівника дошкільного закладу.

«Звертаємо увагу, що в комунальні заклади дошкільної освіти є можливість зараховувати малюків один раз. Зарахування відбувається лише за Вашими заявками, створеними в електронному кабінеті. Тому жодних дій щодо зміни дошкільного закладу після надходження СМС-повідомлення та зміни статусу в електронному кабінеті дитини на статус «ЗАРАХОВАНО ДО ЗДО» адміністратор електронної системи реєстрації не проводить», — зазначають в управлінні освіти ЛМР.

«Зараз надходить дуже багато різноманітних звернень від батьків до управління освіти і на Гарячу лінію міста про те, що вони хочуть змінити заклад дошкільної освіти, бо їм не підходить той, який вони обрали. На жаль, зараз у нас немає жодної можливості змінити обраний батьками садок. Якщо вони отримали повідомлення, що дитина зарахована до певного садочку, батьки повинні принести туди документи і дитина буде зарахована», — наголосила начальниця управління освіти Зоряна Довганик.

Якщо батькам після зарахування дитини до дитячого садка не підходить обраний ними дошкільний заклад, необхідно звернутися в ЦНАП із заявою щодо видалення цієї заявки і, відповідно, після цього батьки матимуть можливість зареєструвати дитину ще раз.

Нагадаємо, що функція редагування електронних заявок дітей, які не потрапили до садка в першій хвилі зарахування, відновиться в останній декаді липня. У цей період з’явиться інформація про вільні місця в садках Львова. Друга хвиля зарахування здійснюватиметься в останній декаді серпня.

«На 2019 рік в електронній реєстрації для зарахування в садки зареєстровано 8051 дитину. Станом на 01.09.19 року буде зараховано 7200 дітей», – повідомили у мерії.

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