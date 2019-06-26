25-річний мешканець Львівщини потрапив за ґрати на 10 років за вбивство подруги

Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство неповнолітньої подруги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Золочівською місцевою прокуратурою доведено в суді вину 25-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні вбивства своєї неповнолітньої подруги, яке трапилось у 2016 році в одному із сіл району.

Зазначимо, що пошуки тіла загиблої тривали майже два тижні.

Правоохоронцям допомагали місцеві мешканці та військовослужбовці Національної гвардії.

Відтак, 10.06.2019, вироком Шевченківського районного суду м.Львова обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.

До набрання вироку суду законної сили фігурант перебуватиме під вартою.