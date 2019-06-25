ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра на Яворівщині поховають 30-річного бійця, який загинув у зоні ООС

Вероніка Рой

|

Завтра, 26 червня, у с. Підрясне Яворівського району поховають 30-річного військовослужбовця Анатолія Сорочинського, який загинув у зоні ООС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Прощання з Героєм відбуватиметься з 10.30 год. у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці у с. Підрясне Яворівського району Львівської області. Відтак об. 11.00 год. відбудеться Чин похорону. Поховають Анатолія Сорочинського на цвинтарі у с. Підрясне, де о 12.15 год. відбудеться Чин погребення.

Нагадаємо, 30-річний львів’янин Анатолій Сорочинський проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила, на війну пішов ще у 2015 році добровольцем у складі «Айдару». Боєць підірвався на протипіхотній міні близько 18 години. Для того, щоб вивезти тіло з небезпечної зони, було задіяно пошукову групу з 7 осіб.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...