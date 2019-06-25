Завтра на Яворівщині поховають 30-річного бійця, який загинув у зоні ООС

Завтра, 26 червня, у с. Підрясне Яворівського району поховають 30-річного військовослужбовця Анатолія Сорочинського, який загинув у зоні ООС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Прощання з Героєм відбуватиметься з 10.30 год. у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці у с. Підрясне Яворівського району Львівської області. Відтак об. 11.00 год. відбудеться Чин похорону. Поховають Анатолія Сорочинського на цвинтарі у с. Підрясне, де о 12.15 год. відбудеться Чин погребення.

Нагадаємо, 30-річний львів’янин Анатолій Сорочинський проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила, на війну пішов ще у 2015 році добровольцем у складі «Айдару». Боєць підірвався на протипіхотній міні близько 18 години. Для того, щоб вивезти тіло з небезпечної зони, було задіяно пошукову групу з 7 осіб.