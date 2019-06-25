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У Львові рідні розшукують бабусю, яка вийшла з дому та пропала

Вероніка Рой

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Рідні просять допомогти розшукати бабусю, яка пішла на ринок та не повернулася. Про це у Facebook повідомляє внучка жінки Соломія Якимів.

 

«Сьогодні загубилась моя бабуся Надя. Вона вийшла з дому об 11:00 і пішла на Стрийський ринок та не повернулась додому.  Її ріст 150, вік 90+.  Якщо хтось живе в районі Стрийського ринку-Стрийського парку-ЛНАМ-вул. Кубійовича і помітив жінку літнього віку схожу на мою бабусю повідомте будь ласка мені за тел. : 0673838128», – йдеться у повідомленні.

Фото: Соломія Якимів

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