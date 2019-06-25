У Львові рідні розшукують бабусю, яка вийшла з дому та пропала

Рідні просять допомогти розшукати бабусю, яка пішла на ринок та не повернулася. Про це у Facebook повідомляє внучка жінки Соломія Якимів.

«Сьогодні загубилась моя бабуся Надя. Вона вийшла з дому об 11:00 і пішла на Стрийський ринок та не повернулась додому. Її ріст 150, вік 90+. Якщо хтось живе в районі Стрийського ринку-Стрийського парку-ЛНАМ-вул. Кубійовича і помітив жінку літнього віку схожу на мою бабусю повідомте будь ласка мені за тел. : 0673838128», – йдеться у повідомленні.

Фото: Соломія Якимів