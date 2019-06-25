Центр Львова залишився без води. Перелік вулиць

Через ремонтні роботи на вул. Вороного, 5 сьогодні, 25 червня, мешканцям більше десятка вулиць у центрі Львова тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Відтак через ремонт орієнтовно до 12:00 год. води не матимуть жителі таких вулиць у центрі міста: