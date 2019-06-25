Центр Львова залишився без води. Перелік вулиць

Через ремонтні роботи на вул. Вороного, 5 сьогодні, 25 червня, мешканцям більше десятка вулиць у центрі Львова тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Відтак через ремонт орієнтовно до 12:00 год. води не матимуть жителі таких вулиць у центрі міста:
- вул. Банківська
- вул. М. Вороного
- вул. П. Ковжуна
- вул. М. Коперника
- вул. Ф. Ліста
- пл. Є. Маланюка
- пл. А. Міцкевича
- вул. С. Руданського
- вул. Тиха
- вул. П. Чайковського
- просп. Т. Шевченка
- просп. Свободи, буд. №1/3 , 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 19, 21.
Наталя Дуляба