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Поліцейські затримали чоловіка, який всадив ножа у голову 27-річному мешканцю Дрогобиччини

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали мешканця Турківщини, який наніс 27-річному молодику ножове поранення в голову. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«В Дрогобицький відділ поліції 24 червня надійшло повідомлення, про те що  27-річному мешканцю одного із сіл району близько 03.00 завдані тілесні ушкодження. Він госпіталізований у відділення інтенсивної терапії з проникаючим ножовим пораненням голови», – йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 42-річний житель Турківського району. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу.

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