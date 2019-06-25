Наступного тижні у Львові стартує Місяць авторських читань: програма

У галереї сценографії та на великій сцені Театру Лесі Українки, що на вул. Городоцька, 36, від 5 липня і аж до 4 серпня відбуватиметься Місяць авторських читань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«П’ятий, півювілейний МАЧ у Львові буде щедрий на несподіванки: нова локація, нові голоси, якісні трансляції, теле- та радіоефіри, і головне — безпосередня присутність найважливіших голосів тут і зараз, поруч з вами. Почесна гостя МАЧ 2019 — Румунія, а отже, липень принесе багато несподіванок для усіх людей літератури у Львові», — зазначають організатори.

Місяця авторських читань 2019 у Львові триватиме з 5 липня до 4 серпня, щодня о 18:30 та 20:00. Вхід вільний.

У програмі можливі зміни. Актуальна інформація є тут: http://www.misyacavtorskykhchytan.com.ua