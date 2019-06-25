На Львівщині правоохоронці «прикрили» мережу псевдо-фінансових установ

Правоохоронці Львівщини припинили діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила діяльність розгалуженої мережі псевдо-фінансових установ. У них незаконно заволодівали коштами громадян під виглядом надання їм споживчих кредитів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Такі заклади працювали у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях. В орендованих офісах з громадянами укладались договори про послуги, нібито пов’язані з наданням позик. Фактично ж люди сплачували власні кошти під виглядом гарантійних внесків для отримання кредитів. Оперативники задокументували залучення мережею коштів громадян на суму 1,2 мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями встановлена причетність до злочину трьох мешканок Львова, Івано-Франківська та Харкова.

Учасницям організованої злочинної групи повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зловмисницям обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.