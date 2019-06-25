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На Львівщині під час бійки з односельчанином 53-річний чоловік отримав важкі травми

Вероніка Рой

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В селі на Жовківщині виник конфлікт між двом односельчанами, внаслідок якого важкі травми отримав один з чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Жовківське відділення поліції 24 червня надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про пацієнта, котрого з мозковою комою госпіталізували у реанімацію. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як встановили поліцейські, 23 червня близько 21.00 в одному з сіл району поблизу продуктового магазину між госпіталізованим, 53-річний місцевим мешканцем та його 25-річним односельчанином виник конфлікт, який переріс у шарпанину, під час якої старший чоловік впав, а коли піднявся – молодший наніс йому удар кулаком в обличчя. Після цього потерпілий пішов додому, а зранку дружина викликала лікарів швидкої медичної допомоги, котрі доставили його у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Також вирішується питання про обрання для чоловіка міри запобіжного заходу.

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