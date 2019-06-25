На Голосківському цвинтарі знайшли мінометну міну часів Світової війни

Сьогодні, 25 червня, на території Голосківсього кладовища у Львові (вул. Миколайчука, 42) під час викопування місця для поховання, виявлено застарілу 80 мм мінометну міну часів Другої світової війни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що місце події огороджене, виставлено охорону.

Також подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.