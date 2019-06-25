Любителів віолончелі запрошують на концерт «Violoncelles, vibres»

У середу, 26 червня, о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Violoncelles, vibres». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На сцені Львівської національної філармонії цього вечора знані віолончелісти Назар Джурин та Оксана Литвиненко у супроводі Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» (диригент – Сергій Бурко) виконають відомі зразки віолончельного репертуару. Завершить вечір композиція сучасного італійського композитора та віолончеліста для дуету віолончелей та струнних.

Диригент Lviv Virtuosos Сергій Бурко розказує, що якраз віолончель була улюбленим інструментом Тараса Шевченка.

«Арновський привіз віолончель. Боже, що ж то за іграшка! Це лиш одна душа людська може так співати і плакати, як співає і плаче цей дивовижний інструмент. Майстер, що його зробив, мабуть, був сам Прометей. Я лягаю спати і кладу його біля себе. Це моє життя, моє друге я. І якби я був двічі рабом, я б за цей інструмент продав себе втретє в рабство», – розповідає про Шевченка Сергій Бурко.

На концерті у філармонії слухачі мають нагоду почути такі твори: «Kol Nidrei» для віолончелі з оркестром Макса Бруха, Концерт для віолончелі з оркестром До мажор і Концерт для віолончелі з оркестром Ре мажор Йозефа Гайдна, «Violoncelles, vibres» для двох віолончелей і струнних Джованні Соліми.

Квитки у касі філармонії (235 89 46) та онлайн тут: gastroli.ua