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Львів’янин допоміг патрульним наздогнати п’яного скутериста

Вероніка Рой

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Вчора ввечері небайдужий львів’янин допоміг патрульним наздогнати п’яного водія скутера. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Так,близько 21 години, до патрульних на вулиці Мечникова звернулися громадяни і вказали на скутериста, який вживав на їхніх очах алкоголь. Коли патрульний намагався до нього підійти, чоловік сів на двоколісного і почав втікати.

«Патрульний побіг за ним вигукуючи, аби нетверезий водій зупинився. Тим часом напарник розвертався на службовому автомобілі, аби теж розпочати переслідування. Раптом патрульний помітив, що біля нього зупинився автомобіль Subaru, водій якого запропонував разом наздогнати скутериста. Патрульний, не гаючи часу, так і зробив. Вже за лічені секунди вони наздогнали водія скутера і інспектор надав йому вимогу зупинитися. У «втікача» запитали, чи вживав він алкоголь. 36-річний чоловік спочатку сказав, що випив лише слабоалкогольне пиво, а коли почув про наслідки, то забрав свої слова назад»

Водію скутера запропонували пройти перевірку, проте він відмовився. На нього склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння).

Відео: патрульна поліція у Львівській області

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