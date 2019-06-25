Львів’ян запрошують на фестиваль пісень легенди польської естради

У Львові відбудеться фестиваль пісень легенди польської естради. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Вперше у Львові відбудеться Міжнародний фестиваль пісень легенди польської естради, найпопулярнішого співака у Польщі 1950-60-х, уродженця Львова Януша Гнятковського – проект APASSIONATA.

У виконанні відомих польських та українських співаків прозвучать золоті шлягери з репертуару Януша Гнятковського, зокрема в українських переспівах поетеси Анни Канич.

Серед виконавців:

Krystyna Maciejewska-Gniatkowska

Magdalena Łągiewka

Inga Kucharska

Amelia Cierpiał

Орест Цимбала

Ірина Доля

Назар Савко

Дарина Бурнос

Ігор Шкурпіта

Наталія Кухар

Дмитро Хвостенко

Гостей та львів’ян гостинно чекає зал Львівської філармонії у п’ятницю, 28 червня об 19:00.

Також у фойє філармонії можна буде оглянути ексклюзивну фотовиставку, придбати диски Януша Гнятковського і Кристини Мачєєвської та багато іншого.

Квитки на концерт можна придбати тут: kasa.in.ua