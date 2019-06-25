ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на фестиваль пісень легенди польської естради

Андрій Котенський

|

У Львові відбудеться фестиваль пісень легенди польської естради. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Вперше у Львові відбудеться Міжнародний фестиваль пісень легенди польської естради, найпопулярнішого співака у Польщі 1950-60-х, уродженця Львова Януша Гнятковського – проект APASSIONATA.

У виконанні відомих польських та українських співаків прозвучать золоті шлягери з репертуару Януша Гнятковського, зокрема в українських переспівах поетеси Анни Канич.

Серед виконавців:

Krystyna Maciejewska-Gniatkowska

Magdalena Łągiewka

Inga Kucharska

Amelia Cierpiał

Орест Цимбала

Ірина Доля

Назар Савко

Дарина Бурнос

Ігор Шкурпіта

Наталія Кухар

Дмитро Хвостенко

Гостей та львів’ян гостинно чекає зал Львівської філармонії у п’ятницю, 28 червня об 19:00.

Також у фойє філармонії можна буде оглянути ексклюзивну фотовиставку, придбати диски Януша Гнятковського і Кристини Мачєєвської та багато іншого.

Квитки на концерт можна придбати тут: kasa.in.ua

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...