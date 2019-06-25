Львів’ян запрошують на фестиваль пісень легенди польської естради

У Львові відбудеться фестиваль пісень легенди польської естради. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Вперше у Львові відбудеться Міжнародний фестиваль пісень легенди польської естради, найпопулярнішого співака у Польщі 1950-60-х, уродженця Львова Януша Гнятковського – проект APASSIONATA.
У виконанні відомих польських та українських співаків прозвучать золоті шлягери з репертуару Януша Гнятковського, зокрема в українських переспівах поетеси Анни Канич.
Серед виконавців:
Krystyna Maciejewska-Gniatkowska
Magdalena Łągiewka
Inga Kucharska
Amelia Cierpiał
Орест Цимбала
Ірина Доля
Назар Савко
Дарина Бурнос
Ігор Шкурпіта
Наталія Кухар
Дмитро Хвостенко
Гостей та львів’ян гостинно чекає зал Львівської філармонії у п’ятницю, 28 червня об 19:00.
Також у фойє філармонії можна буде оглянути ексклюзивну фотовиставку, придбати диски Януша Гнятковського і Кристини Мачєєвської та багато іншого.
Квитки на концерт можна придбати тут: kasa.in.ua
Андрій Котенський