До 10 років тюрми «світить» чоловіку, який через ревнощі вбив свою співмешканку

На Львівщині суд обрав запобіжний захід 33-річному чоловіку, який через ревнощі до смерті побив свою співмешканку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як повідомляється, інцидент стався на Львівщині увечері 8 червня цього року. Тоді зловмисник напідпитку, під час конфлікту на ґрунті ревнощів, завдав численні удари по тілу та голові своїй співмешканці, внаслідок яких жінка померла.

9 червня Червоноградським міським судом Львівської області підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.