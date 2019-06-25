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«Бумбокс» презентує у Львові «Таємний код: Рубікон»  

Андрій Котенський

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Гурт «Бумбокс» вирушає у тур Україною для презентації альбому «Таємний код: Рубікон». До Львова легендарний колектив завітає у листопаді і дасть відразу два концерти. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки. Альбом з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту Бумбокс буде більше 11 пісень. Три з них добре тобі знайомі й стали суперхітами: «Безодня» з Тіною Кароль, «Тримай мене» з гуртом The Gitas і «Твій на 100%», – йдеться у повідомленні.

Реліз альбому «Таємний код: Рубікон» розпочнеться 19 вересня концертом у Рівному та обіцяє стати наймасштабнішим в історії Бумбокс.

«Все буде, як ми любимо: дорога, саундчеки, готелі, зала що  горлає все пісні напам’ять і розбиті серця. Все буде, як любиш ти – нові бойовики й старі хіти, автографи, фотографії та драйв, що змітає все на своєму шляху. Перейдемо Рубікон разом», – закликає «Бумбокс».

Попередньо сплановано концерти у 16-ти містах:

Рівне – 19 вересня, МБК

Ковель – 20 вересня,   ПК ім Шевченко

Чернігів – 28 вересня, Літній Театр

Кривий Ріг – 18 жовтня, Палац молоді і студентів

Южноукраїнськ – 19 жовтня, БК Енергетик

Кропивницький – 20 жовтня, Філармонія

Кременчук – 25 жовтня, МПК

Запоріжжя – 26 жовтня, Палац Спорту Юність

Київ – 9 листопада, Палац Спорту

Покровськ – 14 листопада, ПК ШУ Покровське

Краматорськ – 15 листопада, ПКіТ НКМЗ

Сєвєродонецьк – 16 листопада, Льодовий Палац

Львів – 21 і 22 листопада, Малевич Concert Arena

Харків – 27 листопада, Палац Спорту

Полтава – 28 листопада, Villa Крокодила

Суми – 29 листопада, Манеж СумДУ

Квитки можна придбати тут: concert/bumboks-lviv

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