«Бумбокс» презентує у Львові «Таємний код: Рубікон»  

Гурт «Бумбокс» вирушає у тур Україною для презентації альбому «Таємний код: Рубікон». До Львова легендарний колектив завітає у листопаді і дасть відразу два концерти. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
«Записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки. Альбом з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту Бумбокс буде більше 11 пісень. Три з них добре тобі знайомі й стали суперхітами: «Безодня» з Тіною Кароль, «Тримай мене» з гуртом The Gitas і «Твій на 100%», – йдеться у повідомленні.
Реліз альбому «Таємний код: Рубікон» розпочнеться 19 вересня концертом у Рівному та обіцяє стати наймасштабнішим в історії Бумбокс.
«Все буде, як ми любимо: дорога, саундчеки, готелі, зала що горлає все пісні напам’ять і розбиті серця. Все буде, як любиш ти – нові бойовики й старі хіти, автографи, фотографії та драйв, що змітає все на своєму шляху. Перейдемо Рубікон разом», – закликає «Бумбокс».
Попередньо сплановано концерти у 16-ти містах:
Рівне – 19 вересня, МБК
Ковель – 20 вересня, ПК ім Шевченко
Чернігів – 28 вересня, Літній Театр
Кривий Ріг – 18 жовтня, Палац молоді і студентів
Южноукраїнськ – 19 жовтня, БК Енергетик
Кропивницький – 20 жовтня, Філармонія
Кременчук – 25 жовтня, МПК
Запоріжжя – 26 жовтня, Палац Спорту Юність
Київ – 9 листопада, Палац Спорту
Покровськ – 14 листопада, ПК ШУ Покровське
Краматорськ – 15 листопада, ПКіТ НКМЗ
Сєвєродонецьк – 16 листопада, Льодовий Палац
Львів – 21 і 22 листопада, Малевич Concert Arena
Харків – 27 листопада, Палац Спорту
Полтава – 28 листопада, Villa Крокодила
Суми – 29 листопада, Манеж СумДУ
Квитки можна придбати тут: concert/bumboks-lviv
Андрій Котенський