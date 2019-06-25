Академію сухопутних військ відвідали представники Парламентської асамблеї НАТО

Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідали представники Парламентської асамблеї НАТО на чолі з Президентом Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

В ході візиту гості ознайомились з історією навчального закладу та вшанували пам’ять загиблих випускників, поклавши квіти на Алеї Слави Академії.

Згодом численна іноземна делегація завітала до Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ) видового військового вишу, де її члени ознайомилися з завданнями та можливостями МЦМБ, ходом підготовки підрозділів Збройних Сил України під керівництвом іноземних інструкторів, оглянули навчальну матеріально-технічну базу, поспілкувались з українськими та іноземними військовослужбовцями.

«Цей візит є надзвичайно важливим у багатьох сенсах. Оскільки можна розглянути організацію (НАТО), можна подивитися, як військові розвивають свої навички та знання. Але найповнішим є розбудова дружніх відносин та взаємної довіри», — зазначила під час спілкування із пресою Президент Парламентської асамблеї НАТО пані Мадлен Мун.

Фото: Академія сухопутних військ