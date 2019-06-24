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В Золочеві у ДТП загинув 37-річний мотоцикліст

Вероніка Рой

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Сьогодні, 24 червня, близько 8.25 на перехресті вулиць Академіка Павлова та Січових Стрільців у місті Золочів зіткнулись ВАЗ та мотоцикл. Внаслідок ДТП загинув водій двоколісного. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «ВАЗ 2107» під керуванням 59-річного жителя Золочівського району з мотоциклом «Ліфан», яким керував 37-річний місцевий мешканець.

Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події. Пасажира мотоцикла, 27-річного жителя Золочева, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню, діагноз наразі уточнюється.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція

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