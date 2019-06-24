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В неділю в центрі Львова проведуть всеукраїнські «Ігри Героїв»

Вероніка Рой

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В неділю, 30 червня, о 13.00 год. на проспекті Свободи перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбудуться змагання з функціонального багатоборства «Ігри Героїв». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

До Львова на товариську зустріч з побратимами приїдуть 20 ветеранів АТО /ООС з різних міст України, щоб продемонструвати свій незламний дух.

«Учасники змагань прагнуть своїм особистим прикладом показати всім людям з інвалідністю, що можна жити повноцінним життям і з інвалідністю, а також продемонструвати всім глядачам можливості сили волі. А на завершення заходу наших Героїв і всіх глядачів привітають концертом Неля Каблучка — переможниця конкурсу «Голос Країни» цього року, та спортивні колективи», — розповідає керівник проекту у Львові, керівник ГО інвалідів воїнів АТО «Пульс життя» Павло Слободян.

Цього року «Ігри Героїв» очолює Роман Линдов — молодий чоловік, який отримав поранення (втратив кисть руки та отримав опік 30% поверхні тіла) під час Майдану взимку 2013/2014 р., а тепер став найсильнішим адаптивним кросфіт-атлетом України.

«Наша мета — подальший розвиток та популяризація функціонального багатоборства і функціонального тренінгу для людей з інвалідністю в Україні та, зокрема, у Львові; підвищення спортивної майстерності учасників та набуття досвіду участі у змаганнях; відбір найсильніших спортсменів для формування спортивних збірних команд (різного рівня); популяризація здорового способу життя, залучення людей з інвалідністю до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

Ми запрошуємо прийти та підтримати Героїв, бо саме підтримка друзів, всього народу України дає сили для життя, надихає на вирішення найскладніших завдань», — додає Павло Слободян.

Контактна особа — Павло Слободян, тел. +380931526838; e-mail: pavloslobodian@gmail.com

Довідка

«Ігри Героїв» (англ. Games Heroes) — волонтерський проект, спортивні змагання ветеранів з інвалідністю. Ігри були започатковані в США, а з 21 травня 2016 року проводяться і серед ветеранів Збройних сил України, а також цивільних з інвалідністю. Головна мета «Ігор Героїв» — психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, малозахищених та соціально вразливих верств населення.

Підготовкою спортсменів займаються декілька залів по Україні — в Харкові, Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі та Львові. Всі тренери працюють на безоплатній основі.

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