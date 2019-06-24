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У Швейцарії відкрили нову штаб-квартиру Міжнародного олімпійського комітету

Анастасія Мельник

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До 125-річного ювілею Міжнародного олімпійського комітету у швейцарській Лозанні урочисто відкрили нову штаб-квартиру організації. Про це повідомляє Укрінформ посилаючись на SWI.

 

«Міжнародний олімпійський комітет відкрив нову штаб-квартиру у швейцарському місті Лозанна вартістю 145 мільйонів швейцарських франків ($147 млн)», – йдеться у повідомленні.

Новий Олімпійський дім зведено на березі озера на місці колишньої штаб-квартири МОК. Сучасна конструкція площею 22 тис. кв м об’єднає під одним дахом 500 співробітників.

На церемонії вікриття були присутні президент Швейцарії Улі Маурер, члени МОК, чиновники міжнародних федерацій та представники 206 національних олімпійських комітетів.

«Цей Олімпійський дім – відображення нашої місії та наших цінностей», – зазначили у МОК.

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