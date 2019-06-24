У Львові вперше відбувся музичний фестиваль йоги

У суботу, 22 червня, у Львові відбувся Yoga Music Fest, перший в Україні фестиваль музики у стилі йога. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Подія відбулась у рамках фестивалю Lviv Yoga Day та стала грандіозним закінченням святкування Міжнародного дня йоги у Львові.

«Йога-музика відображає певну прогресивну свідомість людини — ту, яка несе в собі мир, доброту та тепло. Вона надихає на пошуки власного „Я“ та пробуджує бажання до самопізнання. Це те, що надихає нас, і тому ми з радістю ділимось цим з іншими», — розповіла організаторка фестивалю Марічка Кропатницька.

Хедлайнером фестивалю став львівський Indie yoga гурт ATMASFERA. Вони одні з перших, хто розпочав еру йога-музики в Україні та представив цей стиль на всесвітньовідомих фестивалях як Molde Jazz (Норвегія), Woodstock (Польща), Global Battle of the Band (Англія). Гурт зараз частіше гастролює Європою, а ніж Україною.

Також на сцені фестивалю виступили інші українські та закордонні гурти, що живуть у стилі йога та використовують йога звуки у своїй музиці: Secret Forest — фіналісти відомого телепроекту «Українська пісня», Yoga Brothers — виконавці м’яких урбаністичних композицій з мантрами, сольні проекти INARY та Maria Gaur, спеціальним гостем став гурт з Румунії — Modiwo.