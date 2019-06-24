У Львові цими вихідними – знову релігійна хода

Упродовж 27-30 червня на Львівщині відбудеться паломництво Шегині-Львів, до якого приєднаються паломники з Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Паломництво відбудеться з нагоди щорічного вшанування Матері Божої Ласкавої у Катедральному соборі Львова, що на пл. Катедральній, 1.

Зокрема, у Львові заходи заплановані 30 червня:

05:30 — вихід з Годовиці до Львова за маршрутом: вул. Січових Стрільців — вул. Стрийська — вул. Шота Руставелі — вул. Івана Франка — вул. Князя Романа — пл. Міцкевича — пл. Катедральна, 1.

— вихід з Годовиці до Львова за маршрутом: вул. Січових Стрільців — вул. Стрийська — вул. Шота Руставелі — вул. Івана Франка — вул. Князя Романа — пл. Міцкевича — пл. Катедральна, 1. 11:00 — Богослужіння у Катедральному Соборі (пл. Катедральна, 1).

— Богослужіння у Катедральному Соборі (пл. Катедральна, 1). 13:00 — вихід паломників на Личаківське кладовище за маршрутом: пл. Катедральна — вул. Театральна — пл. Міцкевича — пл. Соборна — вул. Івана Франка — вул. Пекарська — вул. Мечникова — вул. Личаківська.

— вихід паломників на Личаківське кладовище за маршрутом: пл. Катедральна — вул. Театральна — пл. Міцкевича — пл. Соборна — вул. Івана Франка — вул. Пекарська — вул. Мечникова — вул. Личаківська. 16:00 — виїзд автобусами в Ряшів (Польща) від Личаківського кладовища.

Очікується близько 150 паломників.