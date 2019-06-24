У Львові низці вулиць вимкнули світло

У понеділок, 24 червня, у Львові, через ремонтні роботи заплановані відключення електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Відтак, з 9:00 до 17:00 без електроенергії будуть вулиці: Медової Печери 19-25; Золота 11, 13, 15, 15а, 24; Мазепи 25; Шевченка 116, 120; Єрошенка 13 та у місті Винники вулиці Франка 55-75; Незалежності; Коперніка; Лермонтова; Кривоноса; Сагайдачного; Наливайка; Залізняка.

Також з 10:00 до 14:00 без електроенергії будуть вулиці: Жишки 5, 6 та Бр.Рогатинців 12, 14.