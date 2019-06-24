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У Львові «мінували» Академію сухопутних військ

Наталя Дуляба

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Сьогодні вранці, 24 червня, орієнтовно о 07:30 год. у поліцію надійшло повідомлення про замінування навчального закладу, розташованого на вул. Героїв Майдану. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

На місці події працювали вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група, патрульні та фахівці інших служб. Вони обстежили приміщення вишу, прилеглі території, втім жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі поліцейські встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Зазначимо, що на вул. Героїв Майдану знаходиться Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

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