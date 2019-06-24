У «Львівській політехніці» запрацює IoT-лабораторія

У вівторок, 25 червня, відбудеться відкриття нової IoT-лабораторії у «Львівській політехніці». Завдяки їй студенти програми «Інтернет Речей» навчатимуться програмувати розумні пристрої та матимуть можливість реалізовувати власні ідеї в життя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Лабораторія проектування і конструювання пристроїв Інтернету Речей обладнана найновішим технічним забезпеченням для роботи з проектами Інтернету Речей. Для студентів закупили лазерний гравер, 3D-принтери, робомашини та ноутбуки. Нова лабораторія обладнана на 14 робочих місць.

Лабораторія проектування і конструювання пристроїв «Інтернет речей» – це вже друга лабораторія у «Львівській Політехніці», відкрита з допомогою компаній Львівського ІТ Кластеру.

«Відкриття другої лабораторії є результатом продовження співпраці між «Львівською Політехнікою», Львівським ІТ Кластером та ІТ компаніями. Студенти зможуть проектувати та виготовляти необхідні елементи для своїх розумних пристроїв, завдяки лазерному різаку. Ще однією окрасою лабораторії стануть 6 робомашинок, завдяки яким відбуватиметься навчання основ програмування, роботи з мікроконтролерами і сенсорами. Це прекрасний подарунок для програми інтернет речей у Львівській політехніці перед початком вступної кампанії 2019 року», — розповів керівник освітнього напрямку Львівського ІТ Кластеру Зеновій Верес.

Бакалаврська програма «Інтернет Речей» у «Львівській політехніці» є однією з найпопулярніших серед інноваційних програм Львівського ІТ Кластеру. Щорічно зростає кількість студентів, які прагнуть навчатись на програмі «Інтернет Речей»: у 2016 на програму вступило 56 студентів, а вже за 2 роки кількість бажаючих програмувати розумні пристрої зросла вдвічі — 108 студентів розпочали навчання минулого року. Попит на програму провокує запит львівських ІТ-компаній, адже фахівців IoT напрямку досі бракує на ринку праці. Тому цьогоріч до викладацького складу програми долучились 25 ІТ-фахівців, які виховуватимуть майбутніх працівників своїх компаній, а ще понад 30 ІТ-спеціалістів виступили менторами для студентських проектів.

Офіційне відкриття лабораторії відбудеться 25 червня об 11:00 у «Львівській політехніці» за адресою вул. С. Бандери 28а, 6 поверх, ауд. 611а.