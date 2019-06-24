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У Бориславі правоохоронці затримали утікача з місця ДТП

Анастасія Мельник

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У неділю, 23 червня, правоохоронці затримали 24-річного молодика, який спричинив смертельне ДТП у Бориславі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили поліцейські, зіткнулись автомобілі «Фіат Добло», яким керувала 42-річна місцева мешканка та «Форд Мондео». Внаслідок зіткнення водій «Фіата» загинула, а водій та пасажирка «Форда», залишивши автомобіль, з місця події втекли.

Правоохоронці встановили, що за кермом «Мондео» перебував 24-річний мешканець Борислава. Його затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про обрання чоловіку міри запобіжного заходу.

Особу його пасажирки також встановлено – нею виявилася 19-річна мешканка міста. Обидвоє під час зіткнення отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

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