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«Ніч у Львові»: до участі у фестивалі запрошують музеї та волонтерів

Вероніка Рой

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Цьогоріч фестиваль «Ніч у Львові» проходитиме з 12 до 14 липня. До участі у фестивалі запрошують львівські мистецькі заклади, а також волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На відвідувачів фестивалю чекає насичена програма, живі емоції, неочікувані локації, неймовірні перевтілення, цікаві люди, незвичні інтерпретації та прекрасна атмосфера.

«Пропонуємо вам долучитись до фестивалю, організувавши цікаву подію у вашому закладі (нічну екскурсію, театралізований/музичний виступ, майстер-клас). Реєстрація за посиланням», — зазначають організатори.

Окрім того на «Ніч у Львові» шукають волонтерів: відповідальних, енергійних, веселих та креативних людей. Волонтери зможуть спробувати себе в організації масштабного проекту, здобути досвід у волонтерській діяльності та познайомитися з новими цікавими людьми.

Аби стати волонтером, слід до 30 червня заповнити електронну форму.

Нагадаємо, вперше промо-акція «Ніч у Львові» відбулася у 2011 році, і з того часу вона переросла у масштабний фестиваль.

«Традиційно «Ніч у Львові» відбувається кожного року для промоції і популяризації музейних установ міста, щоб кількість їх відвідувачів постійно зростала. Радіємо, що минулого року за три дні фестиваль львівські музеї відвідало близько 20 тисяч людей. Немає нічого кращого ніж працювати для людей. Запрошуємо львів’ян та гостей міста на цьогорічне свято», — розповіла організаторка фестивалю Марта Іванишин.

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