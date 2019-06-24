Мерія хоче передати в оренду 16 об’єктів нерухомого майна

Управління комунальної власності міськради Львова має намір передати в оренду 16 об’єктів нерухомого майна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Охочі отримати ці об’єкти нерухомого майна у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 5 липня включно про свій намір укласти договір оренди.

Зокрема, скерувавши заяву про укладення договору на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно з робочим графіком — для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

№ п/п Адреса об’єкта Поверховість Площа (кв.м) Балансоутримувач Галицький район 1. вул. П. Саксаганського, 5 підвал 27,6 ЛКП «Княже місто» 2. вул. Я Стецька, 8 1-ий поверх 18,2 3. вул. Дж. Дудаєва, 17 підвал 19,0 4. вул. Театральна, 3 підвал 27,5 ЛМКП «Айсберг» 5. вул. П. Куліша, 31 підвал 6,4 ЛКП «Центральне» 6. пл. Галицька, 15 підвал 305,5 ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР» 7. вул. І. Франка, 95 підвал 55,9 ЛКП «Снопківське» Залізничний район 8. вул. Я. Головацького, 7 підвал 32,6 ЛКП «Граніт» 9. вул. Калнишевського, 4-а підвал 218,0 ЛКП «Левандівка» Личаківський район 10. вул. Переяславська, 15 підвал 16,4 ЛКП «Управитель» 11. вул. Й. Коциловського, 12-а півпідвал 23,0 Сихівський район 12. вул. Стрийська, 79 підвал 654,1 ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР» Франківський район 13. вул. С. Бандери, 35 підвал 23,3 ЛКП «Львівський ліхтар» 14. вул. Героїв УПА, 36 1-ий поверх 1-ий поверх підвал Загальна площа 17,3 28,0 27,5 72,8 ЛКП «Навколо Базару» Шевченківський район 15. вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 2-ий поверх 20,2 КНП «Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева» Цільове призначення — для розміщення кабінету сімейного лікаря терміном на 2 роки 364 дні 16. вул. М. Леонтовича, 5 підвал 21,3 ЛКП «Янів-405»

Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років. До заяви додається:

Для фізичних осіб — засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки). Для професійних творчих працівників — засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки. Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження однієї заяви, конкурс на право оренди не проводиться, а договір оренди укладається із заявником, який відповідно проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

У разі надходження двох і більше заяв, управління комунальної власності оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.