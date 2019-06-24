Львів’ян просять оминати будинок на вул. Князя Романа, 26 – можливий обвал стіни

У Львові у будинку на вул. Князя Романа, 26 виявлено тріщину на парапетній стінці. Відтак, будинок обгородили,а мешканців просять бути уважними, проходячи біля цього будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«У будинку на вул. Князя Романа, 26 виявлено тріщину на парапетній стінці, тому кусок стінки під загрозою падіння. Будинок ми обгородили і викликали фахівців для обстеження стінки і прийняття рішення щодо подальших дій. Можливо будемо виносити цю ситуацію на розгляд комісії з питань ТЕБ і НС», — розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

У свою чергу заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк дала доручення керівникам районних адміністрацій провести обстеження технічного стану будинків.