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Львів’ян просять оминати будинок на вул. Князя Романа, 26 – можливий обвал стіни

Анастасія Мельник

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У Львові у будинку на вул. Князя Романа, 26 виявлено тріщину на парапетній стінці. Відтак, будинок обгородили,а мешканців просять бути уважними, проходячи біля цього будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«У будинку на вул. Князя Романа, 26 виявлено тріщину на парапетній стінці, тому кусок стінки під загрозою падіння. Будинок ми обгородили і викликали фахівців для обстеження стінки і прийняття рішення щодо подальших дій. Можливо будемо виносити цю ситуацію на розгляд комісії з питань ТЕБ і НС», — розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Фото: facebook.com/groups/hotline.lviv

 

У свою чергу заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк дала доручення керівникам районних адміністрацій провести обстеження технічного стану будинків.

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