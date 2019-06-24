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Лікарі спростували топ-5 міфів про ВІЛ

Анастасія Мельник

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У рамках тижня рівності у Центрі громадського здоров’я МОЗ України розвіяли найпоширеніші міфи щодо ВІЛ-інфекції.

 

«Дискримінація буває не лише за кольором шкіри, фізичними особливостями, сексуальною орієнтацією, а й за станом здоров‘я. Пам’ятайте! Кожен з нас має рівні права та свободи», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, у рамках Всеукраїнського тижня благодійної здачі крові #яДонор, Центр громадського здоров’я розвінчав найпопулярніші міфи про донорство.

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