Лікарі спростували топ-5 міфів про ВІЛ

У рамках тижня рівності у Центрі громадського здоров’я МОЗ України розвіяли найпоширеніші міфи щодо ВІЛ-інфекції.

«Дискримінація буває не лише за кольором шкіри, фізичними особливостями, сексуальною орієнтацією, а й за станом здоров‘я. Пам’ятайте! Кожен з нас має рівні права та свободи», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, у рамках Всеукраїнського тижня благодійної здачі крові #яДонор, Центр громадського здоров’я розвінчав найпопулярніші міфи про донорство.