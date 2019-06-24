У Грузії кінотеатри відмовилися від фільмів російською мовою

Найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою, через акції протесту у країні. Про це повідомляє «Грузія Online».

Зазначається, що показ російськомовних сеансів (фільмів з російським перекладом) призупинили з 20 червня.

У Cavea пояснили, що таке рішення прийняте у зв’язку з подіями, що розвиваються в останні дні. За їх словами, це є проявом солідарності до учасників антиокупаційної акції.

У компанії не уточнюють, чи надовго скасовані російськомовні сеанси і чи будуть вони взагалі продовжені.