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У Грузії кінотеатри відмовилися від фільмів російською мовою

Анастасія Мельник

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Найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою, через акції протесту у країні. Про це повідомляє  «Грузія Online».

 

Зазначається, що показ російськомовних сеансів (фільмів з російським перекладом) призупинили з 20 червня.

У Cavea пояснили, що таке рішення прийняте у зв’язку з подіями, що розвиваються в останні дні. За їх словами, це є проявом солідарності до учасників антиокупаційної акції.

У компанії не уточнюють, чи надовго скасовані російськомовні сеанси і чи будуть вони взагалі продовжені.

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