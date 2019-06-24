Гарячої води не буде? Львівтеплоенерго просить у мерії 13 мільйонів на ремонт котлів ТЕЦ-1

На ТЕЦ-1, найбільшому об’єкті ЛМКП «Львівтеплоенерго», два котли потребують негайного ремонту. На це потрібно близько 13 млн грн, відтак аби мешканці трьох районів Львова не залишились без гарячої води, підприємство просить виділити із міського бюджету кошти на необхідні ремонти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Як розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, для якісної підготовки до опалювального сезону ремонт двох котлів на ТЕЦ-1 є дуже важливим. Представники Львівтеплоенерго вже звертались до профільних комісій мерії з проханням погодити виділення коштів на такі роботи, для депутатів навіть проводили виїзд на підприємство.

«Два тижні тому виникла аварійна ситуація на ПК-9 на львівській ТЕЦ-1. У зв’язку з виходом з ладу парового котла № 9 на 16 годин було зупинено подачу гарячої води мешканцям Сихова. Роботу цього котла вдалося відновили і зараз він працює. Однак цей котел потребує негайного ремонту. На його ремонт потрібно орієнтовно 9 млн грн. Також ремонту потребує ВК-3. На ремонт цього котла потрібно приблизно 4 млн грн… Дуже сподіваємося, що необхідні кошти будуть виділені на найближчій сесії», – пояснила Ірина Маруняк.

Зазначимо, ТЕЦ-1 подає гарячу воду не лише до Сихівського, але й до Франківського і Личаківського районів. Саме від ТЕЦ-1 опалення подається до 70% міста.

За інформацією Львівтеплоенерго, котли ПК-9 та ВК-3 на ТЕЦ-1 експлуатують ще з 1950-х років. Дотепер отримали мають пошкодження, які потрібно якомога швидше ліквідувати.

«Минулого року на ВК-3 частково був замінений нижній ярус ширм. Зараз термінової заміни потребує верхній ярус. Потрібно закупити і встановити нові ширми. У разі невиконання цих робіт стабільне проходження опалювального сезону опиняється під загрозою», – наголосив головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.

Нагадаємо, на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго» перебувають більше 100 котелень і ЦТП, 433 км теплових мереж різного діаметру, а також найбільші об’єкти теплопостачання Львова: ТЕЦ-1, ТЦ «Північна» і ТЦ «Південна». Підприємство подає опалення до понад 1600 житлових будинків.