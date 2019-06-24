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ДТП на Бродівщині: двоє підлітків загинуло, ще п’ять осіб травмовано

Анастасія Мельник

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У неділю, 23 червня, на повороті в селі Кізя Бродівського району зіткнулись автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого був 21-річний водій та мопед «Вайпер», яким керував 16-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Внаслідок зіткнення водій мопеда загинув на місці події, а двоє його тринадцятирічних пасажирів-односельчан були госпіталізовані. Один з них від отриманих травм помер у лікарні.

Окрім того, тілесні ушкодження отримали четверо з п’яти пасажирів «Жигулів» – усі мешканці Бродівського району віком від 17 до 25 років.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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