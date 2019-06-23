У центрі Львова організували фестиваль «Ковчег дружби»

У центрі Львова кожен мав змогу познайомитись з людьми з розумовою неповносправністю, їхніми дарами і талантами, а також зрозуміти значення і важливість дружби у житті кожної людини. Біля Порохової вежі ГО «Лярш-Ковчег» організувала фестиваль «Ковчег дружби». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Подія відбулась уже втретє, і цього разу організатори підготували денну та вечірню програми.

«Фестиваль «Ковчег дружби» — про прийняття, толерантність, взаємопідтримку і дружбу у житті кожної людини. Вся ідея фестивалю почалась з маленької іскорки — бажання розказати про людей з розумовою неповносправністю, з якими ми щодня працюємо на програмах організації, яких вчимо, і від яких чимало вчимось. Наша велика ціль — прийняття цінності кожної людини, незважаючи на її можливості чи обмеження.

Сьогодні у нас буде багато майстер-класів, буде ярмарок виробів, які ми робимо, буде безпрограшна лотерея. І це все для того, щоб показати хто ми є, і поділитися цим з гостями нашого фестивалю», — розповіла організатор заходу Наталя Критович.

Фестиваль триває один день та має денну і вечірню програми.

Програмою фестивалю передбачено безпрограшну лотерею; створення спільної картини; ярмарки вуличної їжі наших партнерів; майстер-класи від людей з розумовою неповносправністю та асистентів з виготовлення прикрас з фетру, листівок за допомогою ізонитки, розмальовування дерев’яних пташок Петриківським розписом; дитяча інклюзивна зона та розваги для дітей від аніматорів; майстер-клас по жестовій мові від партнерів «Майстерня щастя»; розмальовування аквагримом та мехенді від волонтерів-художників; можливість зробити безліч яскравих і неповторних фото на створених нами фотозонах.

Вечірня програма, що завершиться о 21.30 год, розпочнеться пантомімою за участю людей з розумовою неповносправністю. Продовжать програму виступи місцевих музичних виконавців.