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У Перемишлі відзначили Свято української національної пам’яті

Андрій Котенський

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Із нагоди відзначення Свята української національної пам’яті сьогодні, 23 червня, у місті Перемишль (Польща) делегації з Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини вшанували загиблих воїнів УГА і УНР. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

 

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин під час громадського віча наголосив, що Герої, яких ми сьогодні згадуємо, боролися не тільки за вільну українську державу, а й за вільну польську державу.

Також відбулася свята літургія в греко-католицькому кафедральному соборі святого Івана Хрестителя.

Потім патріотична колона урочисто пройшла вулицями Перемишля до Українського військового цвинтаря (с. Пикуличі). Тут у групових могилах поховано понад дві тисячі полонених та інтернованих вояків і старшин УГА, Армії УНР, у двох братніх могилах спочиває 47 українських патріотів, вояків і старшин УПА.

Присутні поклали квіти та вінки до центрального хреста і спільно виконали Державний Гімн України.

Довідково:

1918 року на території колишніх австрійських казарм у селі Пикуличі польська влада влаштувала табір для полонених вояків УГА та інтернованих українців. У 1920-21 роках він став місцем інтернування вояків армії УНР, переважно 1-ї Запорізької дивізії. Наприкінці 1919-го року у таборі перебувало 2 978 полонених та інтернованих. Після масових епідемій дизентерії та тифу в таборі у1919-1921 роках померло 2 000 українців.

Під час панування комуністичного режиму у Польщі територію цвинтаря перетворили на сміттєзвалище, а 1960-го року знищили металевий хрест.

Відновила цвинтар 1990 р. українська громада Перемишля. Встановлено копію знищеного металевого хреста. Тоді ж відновилася традиція походів української громади від катедрального собору УГКЦ до військового цвинтаря у Пікуличах.

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