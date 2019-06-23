ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові невідомий переїхав жінку-пішохода і втік

Андрій Котенський

|

У Львові водій автомобіля наїхав на пішохода і втік з місця пригоди. Жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Поліція Львівської області.

 

За даними правоохоронців, у Франківський відділ поліції 22 червня надійшло повідомлення про те, що близько 10.05 на вулиці Федьковича водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 45-річну львів’янку.

Внаслідок ДТП пішохід з переломом руки та множинними забоями і саднами тулуба та голови була доставлена у лікарню. Водій з місця події поїхав.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Всіх, кому щось відомо про зловмисника або автомобіль, яким він наїхав на пішохода, просимо звернутися у найближчий підрозділ поліції або зателефонувати на оперативну лінію «102».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...