У Львові невідомий переїхав жінку-пішохода і втік

У Львові водій автомобіля наїхав на пішохода і втік з місця пригоди. Жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Поліція Львівської області.

За даними правоохоронців, у Франківський відділ поліції 22 червня надійшло повідомлення про те, що близько 10.05 на вулиці Федьковича водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 45-річну львів’янку.

Внаслідок ДТП пішохід з переломом руки та множинними забоями і саднами тулуба та голови була доставлена у лікарню. Водій з місця події поїхав.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Всіх, кому щось відомо про зловмисника або автомобіль, яким він наїхав на пішохода, просимо звернутися у найближчий підрозділ поліції або зателефонувати на оперативну лінію «102».