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На кордоні «прикрили» канал контрабанди тютюнових виробів до Польщі

Андрій Котенський

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На Волині ліквідовано канал контрабанди тютюнових виробів до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДПС України.

 

Працівники Держприкордонслужби України запобігли незаконному переміщенню до Польщі майже 100 тисяч пачок сигарет.

В результаті проведення оперативних заходів, 22 червня 2019 року на околиці одного з населених пунктів прикордоння, було затримано мікроавтобус «Mercedes-Sprinter» під керуванням громадянина України. В результаті огляду вантажного відсіку автомобіля було виявлено тютюнові вироби в кількості 194 ящики (97 000 пачок) без марок акцизного збору. Затримання вантажу проведено у взаємодії з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби у Волинській області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

Тютюнові вироби вилучено, сума оцінки підакцизних товарів та транспортного засобу становить 4 мільйона гривень.

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