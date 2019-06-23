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Львів’ян запрошують на фестиваль архітектури та мистецтв «Вежа»

Андрій Котенський

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Міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв  «ВЕЖА» знову у Львові. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Вперше фестиваль української архітектури «ВЕЖА: пошук ідентичності» відбувся минулого року і був присвячений 110-річчю від часу створення першого громадського об’єднання архітекторів у нашому місті.

Минулорічний фестиваль зібрав велику кількість відвідувачів та гостей з усієї України і Світу. Він став помітною подією в культурно-мистецькому житті не лише Львова, але й усієї країни.

Цьогоріч Фестиваль носитиме назву «Де?Конструкція» і буде присвячений темі пошуку конструктивного діалогу поміж мистецтвами.

Тепер він отримав рівень міжнародного і розширив як географію, так і свої мистецькі горизонти.

У рамках фестивалю будуть заходи приурочені 140-річчю Казимира Малевича, 100-річчю з дня смерті Івана Левинського, дискусія на тему «Місто і Спадщина».

«У рамках фестивалю відбудуться архітектурний кінофестиваль (конкурс-перегляд архітектурних відеопрезентацій від провідних архітекторів України), інтелектуальні круглі столи на тему Фестивалю, виставка кращих дипломних проектів архітектурних навчальних закладів Львова і художніх інсталяцій мистецьких інституцій міста, проектний семінар (макетний ворк-шоп), архітектурні квести по Львову, робота журі та оголошення результатів Всеукраїнського архітектурного конкурсу «Премія Національної спілки архітекторів України», а також будуть авторські лекції, екскурсії новобудовами Львова, святкування дня Архітектури України з великим мистецьким заходом на відкритій сцені біля Порохової вежі та багато інших цікавих подій», – повідомляють організатори.

Фестиваль відбудеться з 27 червня – 3 липня 2019 року. Урочисте відкриття Фестивалю 28 червня о 11:00 год. За адресою: м. Львів, вул. Підвальна, 4, Порохова вежа.

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