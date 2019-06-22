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В Городку скутерист збив пішохода

Андрій Котенський

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В Городку водій скутера здійснив наїзд на пішохода. Обидва звернулися за медичною допомогою у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Городоцьке відділення поліції надійшла інформація про ДТП на вулиці Львівській. Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій скутера «Viper», 20-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 56-річного жителя Городка.

Внаслідок ДТП скутерист госпіталізований у лікарню з закритим переломом ноги. Пішохід з діагнозом тупа травма живота та забійні рани передпліч після надання медичної допомоги був відпущений додому.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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