В Городку скутерист збив пішохода

В Городку водій скутера здійснив наїзд на пішохода. Обидва звернулися за медичною допомогою у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, у Городоцьке відділення поліції надійшла інформація про ДТП на вулиці Львівській. Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій скутера «Viper», 20-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 56-річного жителя Городка.

Внаслідок ДТП скутерист госпіталізований у лікарню з закритим переломом ноги. Пішохід з діагнозом тупа травма живота та забійні рани передпліч після надання медичної допомоги був відпущений додому.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.