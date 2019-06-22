У центрі Львова визначають найсильнішого пожежного-рятувальника

В самому серці Львова, на площі перед Львівською оперою, стартували «Всеукраїнські змагання – «Найсильніший пожежний-рятувальник. Кубок Львова 2019», які проводяться з нагоди вшанування пам’яті ексначальника Головного управління ДСНС України у Львівській області генерала Сергія Дмитровського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Змагання відомі у світі як Firefighter Combat Challenge. Львів — це третє, після Києва та Дніпра, українське місто, де у запеклій боротьбі визначаються найсильніші, найспритніші та найвитриваліші рятувальники і рятувальниці за міжнародним форматом Firefighter Combat Challenge.

Вже з 8 ранку на проспекті Свободи спортсмени з усіх куточків країни змагаються в індивідуальних забігах. Зазначимо, що цьогоріч на участь у змаганнях подали заявки 29 команд, а це близько двох сотень учасників.

Згідно з програмою змагань, рятувальники виконують вправи:

підйом рукавної лінії по сходових маршах на майданчик 4-го поверху навчальної вежі та підйом рукавних скаток;

силовий тренажер, де ударами кувалди необхідно перемістити балку вагою 72,5 кг;

заливка мішені влучним “пострілом” з пожежного рукава;

евакуація потерпілого 80-ти кілограмового манекену на відстань 30 метрів.

Учасники змагань на швидкість виконують зазначені вправи, а за правильністю виконання слідкує професійне журі.

Також для маленьких візитерів працює дитяча смуга перешкод, де усі відчайдухи зможуть випробувати власні сили та повторити вправи, які виконують вогнеборці.

Рятувальники чекають всіх на проспекті Свободи. Вхід вільний!

День 1

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Довідка:

Змагання «Firefighter Combat Challenge» були започатковані у США в 1974 році в якості пілотного проекту з визначення рівня фізичної придатності претендента на здобуття професії пожежного. За короткий термін часу вони себе виправдали та отримали зелене світло на постійне використання. Видовищне шоу «Firefighter Combat Challenge» отримало шалену популярність у вогнеборців з різних країн світу та у 1992 році стали по праву називатися міжнародними, а його учасники вважали за честь взяти у них участь. Такі вправи розвивають у бійців пожежної охорони не лише фізичну силу, витривалість та швидкість, але й навчають оперативно зорієнтуватися на місці виникнення будь-якої надзвичайної пригоди та прийняти вірне рішення в екстремальній ситуації.

Відео: ГУ ДСНС у Львівській області