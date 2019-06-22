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У Львові Кольоровий забіг. Очікується перекриття руху транспорту

Андрій Котенський

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Сьогодні у Львові навпроти входу в головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться старт першого Кольорового пробігу у Львові New Balance Lviv Color Run 2019. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Цей забіг — це сотні учасників, тонна фарби холі, різні дистанції на вибір та спільна участь у доброчинності. На час забігу відбудуться зміни в русі громадського транспорту.

«Наша мета — піднімати дух українців, об’єднувати абсолютно різних людей заради спорту та добрих справ, зробити Україну здоровішою, добрішою та щасливішою! Захід 22 червня буде розпочато з хвилини мовчання до Дня скорботи та вшанування пам’яті всіх загиблих на Донбасі», — зазначають організатори.

Кожен учасник пробігу отримує перед стартом спеціальну білу футболку від New Balance Україна, стартовий номер та пакет індійської фарби холі. Окрім того, бігуни матимуть змогу зробити благодійний внесок в обмін на ексклюзивну сувенірну продукцію.

Дорослі учасники забігу можуть обрати одну з двох дистанцій: 3 та 6 км. Для дітей передбачені старти на 800, 400 та 200 м з подарунками на фініші.

Після забігу на учасників чекає Color Run Creative Аwards — церемонія нагородження у номінаціях за найкращий костюм, найбільшу команду тощо. Учасники візьмуть участь у лотереї-розіграші цінних призів від партнерів та флешмобі «Український прапор із фарб холі», а також зроблять безліч світлин на згадку.

Програма

15:00 — Початок роботи стартового містечка: реєстрація, kids zone

16:00 — Руханка для дітей

16:15 — Старт для дітей на дистанції 800 м (Тигренята)

16:30 — Старт для дітей на дистанції 400 м (Ластівки)

16:40 — Старт для дітей на дистанції 200 м (Зайчики)

16:50 — Загальна руханка

16:55 — Святкове відкриття New Balance Lviv Color Run з фарбами холі

17:00 — СТАРТ забігів на 3 та 6 км

18:00 – 19:00 – Розважальна програма, святкова лотерея. Kids zome та Lviv Color Run Creative Awards

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