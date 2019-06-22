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Стартували ІІ Європейські ігри

Андрій Котенський

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ІІ Європейські ігри відкрито! Урочиста церемонія відкриття ІІ в історії Європейських ігор-2019 відбулася на національному олімпійському стадіоні «Динамо» у Мінську. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України.

 

На гостей вечора чекала захоплива високотехнологічна шоу-програма з елементами віртуальної реальності.

Традиційно особливою частиною церемонії став парад команд-учасниць. Прапор України ніс наш досвідчений Олімпійський чемпіон зі стендової стрільби Микола Мільчев.

Як відомо, у Мінську наша команда представлена 198 спортсменами у 15-ти видах спорту (22 дисципліни).

Сьогодні на українців чекає насичений змагальний день. За медалі престижного спортивного мультифоруму боротимуться представники велоспорту, дзюдо, стрільби з лука, стрільби кульової, самбо, спортивної акробатики, художньої гімнастики.

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