Стартували ІІ Європейські ігри

ІІ Європейські ігри відкрито! Урочиста церемонія відкриття ІІ в історії Європейських ігор-2019 відбулася на національному олімпійському стадіоні «Динамо» у Мінську. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України.

На гостей вечора чекала захоплива високотехнологічна шоу-програма з елементами віртуальної реальності.

Традиційно особливою частиною церемонії став парад команд-учасниць. Прапор України ніс наш досвідчений Олімпійський чемпіон зі стендової стрільби Микола Мільчев.

Як відомо, у Мінську наша команда представлена 198 спортсменами у 15-ти видах спорту (22 дисципліни).

Сьогодні на українців чекає насичений змагальний день. За медалі престижного спортивного мультифоруму боротимуться представники велоспорту, дзюдо, стрільби з лука, стрільби кульової, самбо, спортивної акробатики, художньої гімнастики.