Львів’ян запрошують на святкування храмового празника Святого Онуфрія

На вихідних, 22−23 червня, Отці Василіани запрошують мешканців Львова на святкування храмового празника св. Онуфрія (адреса — вул. Б. Хмельницького, 36) та отримання повного Відпусту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.
Програма святкувань храмового празника св. Онуфрія:
22 червня (субота)
15:30 — Хресна Дорога на Високому Замку
18:00 — Велика Вечірня з Литією. Виставлення мощей св. Онуфрія
19:00 — Свята Літургія, Молебень до Серця Христового, Суплікація, Мирування
23 червня (неділя)
Преподобного Онуфрія Великого
6:30 — Святкова Утреня
7:30 — Божественна Літургія
10:00 — Молебень до св. Онуфрія Великого
11:00 — Урочиста Архиєрейська Божественна Літургія
-Суплікація
-Уділення повного Відпусту
-Водосвяття
15:30 — з нагоди храмового празника у Палаці культури імені Г. Хоткевича у Львові відбудеться вистава «Пори року», у виконанні театру «Алетея», місто Луцьк
18:15 — Божественна Літургія