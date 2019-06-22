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Львів’ян запрошують на святкування храмового празника Святого Онуфрія

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На вихідних, 22−23 червня, Отці Василіани запрошують мешканців Львова на святкування храмового празника св. Онуфрія (адреса — вул. Б. Хмельницького, 36) та отримання повного Відпусту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Програма святкувань храмового празника св. Онуфрія:

22 червня (субота)

15:30 — Хресна Дорога на Високому Замку

18:00 — Велика Вечірня з Литією. Виставлення мощей св. Онуфрія

19:00 — Свята Літургія, Молебень до Серця Христового, Суплікація, Мирування

23 червня (неділя)

Преподобного Онуфрія Великого

6:30 — Святкова Утреня

7:30 — Божественна Літургія

10:00 — Молебень до св. Онуфрія Великого

11:00 — Урочиста Архиєрейська Божественна Літургія

-Суплікація

-Уділення повного Відпусту

-Водосвяття

15:30 — з нагоди храмового празника у Палаці культури імені Г. Хоткевича у Львові відбудеться вистава «Пори року», у виконанні театру «Алетея», місто Луцьк

18:15 — Божественна Літургія

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