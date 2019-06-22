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«Купало на Погулянці». Львів’ян запрошують на сімейні гуляння

Андрій Котенський

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Завтра, 23 червня 2019, у день літнього сонцестояння, на території паркової зони «Погулянка» відбудеться свято «Купало на Погулянці». До участі у святі організатори запрошують і великих, і малих, а особливо заохочують приходити цілими сім’ями – адже цікаво буде усім. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Найменших учасників захоплять у свій вир рухливі «пастуші ігри», у які бавились наші предки сотнями років, підлітків та молодь, окрім ігор, традиційно приваблюють танці, плетіння вінків та їх викуп, а старших запрошуємо поринути у атмосферу веселощів.

Під час свята буде презентовано плавучу виставку робіт Заслуженого діяча мистецтв України Володимира Форостецького . Художник, що жив у світі міфів і легенд з давньої історії нашої землі, створював романтично-героїзовані образи видатних предків, відомих у світовій історії, пейзажі і сюжетні картини давнини.

Організатори закликають гостей приходити у національному одязі.

Свято стане прекрасною нагодою пригадати давні звичаї та поринути в атмосферу традицій та народних переказів. Програма вечора буде дійсно насиченою. Розпочнеться вона забавами і змаганнями та заплітанням вінків. Родзинкою свята стане виступ на повітряних полотнах над дзеркалом озера та виступ гурту DizeX на плавучій сцені. Звичайно ж, організатори не забули і про головний купальський елемент – традиційні стрибки через вогнище.

«Цього року свято відбудеться увосьме – розповідає організатор, Тарас Білошицький. – І щороку воно збирає все більше і більше учасників – минулоріч тут бавилось близько 600 осіб. Звичайно, найбільше приходить молоді – але були і діти, і старші люди, і цілі сім’ї. Загалом, купальське свято – це прекрасна національна забава для усіх. А щодо дати – її ми обрали не випадково – адже за традиціями, через купальське вогнище стрибали саме в найкоротшу ніч року».

Початок свята о 18.00, але приєднатись можна буде у будь-який момент. Триватиме воно до 23:00

Місце проведення: територія Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (парк «Погулянка», вул. Вахнянина, 29, кінцева зупинка трамваю №1, територія озера позаду будівлі ЦТДЮГ)

Вхід вільний.

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