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Через спеку можливі відключення електроенергії, – Укренерго

Андрій Котенський

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«Укренерго» попереджає про можливість аварійного відключення електроенергії у зв’язку з високою температурою повітря. Відповідну заяву від 21 червня розміщено на сайті компанії, пише УП.

 

«В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17935 МВт», – йдеться в заяві.

Там зазначається, що при зростанні температури повітря та піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом.

«В поточних умовах енергосистема України працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній», – заявили в “Укренерго”.

Також уточнили, що наразі поза резервом через відсутність вугілля знаходяться 7 блоків ТЕС, а за 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%. Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС.

«При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація», – попереджають у компанії.

Там зазначили, що в таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми.

«Вирішити питання може прискорення виведення з ремонтів Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ “Центренерго” та Слов’янської ТЕС “Донбасенерго” або ж включення у роботу газомазутних блоків ТЕС. Крім цього для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільність постачання вугілля, зокрема на Криворізьку та Луганську ТЕС “ДТЕК Енерго», – заявили в компанії.

Зазначається, що з цього приводу Укренерго вже звернулось до РНБОУ з відповідним листом.

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