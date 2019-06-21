ЗНО-2019: визначено порогові бали «склав/не склав» з усіх предметів

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти встановила порогові бали «склав/не склав» для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання – історії України, географії та хімії. Про це Львівському порталу повідомили в УЦОЯО.

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

історія України – 27;

географія – 26;

хімія – 16.

Від загальної кількості учасників тестування поріг «склав/не склав» із цих предметів подолали: з історії України – 84 % осіб; з географії – 89,57 %, з хімії – 86 %.

Також 22 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей. Вже наступного тижня, а саме 24 червня, у розділі «Керівникам навчальних закладів» розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО.

Нижче наведено зведену інформацію про порогові бали «склав/не склав» з предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.