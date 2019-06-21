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Засудили львів'янина за кінопіратство: збитки сягнули понад 7 мільйонів

Соломія Головіна

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Засуджено львів’янина, який незаконно надавав доступ до хітів кінопрокату. Чоловік заподіяв збитки відомим іноземним кінокомпаніям на загальну суму в майже 7 300 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили працівники відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського  управління кіберполіції, з 10 вересня 2016 по 3 травня 2019 року 46-річний львів’янин адміністрував придбані ним раніше три веб-сайти.

Зловмисник незаконно розміщував на них в онлайн-кінотеатрах фільми для перегляду і копіювання та отримував кошти за рекламу. Не маючи дозволу правовласників на фільми, він порушив Закон України «Про авторське право та суміжні права» і спричинив кінокомпаніям матеріальні збитки на загальну суму 7 295 670 гривень.

На підставі судової ухвали в квартирі чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили 5 системних блоків, що використовувалися як сервери для розповсюдження фільмів всесвітньо відомих компаній. Незаконна діяльність трьох онлайн-кінотеатрів була припинена.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав). Обвинувальний акт був скерований до суду. За його рішенням чоловік визнаний винним та має сплатити штраф у розмірі 17 000 гривень, а також розглядалося питання щодо відшкодування правовласникам фільмів заподіяних збитків. Вилучена у львів’янина техніка конфіскована.

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