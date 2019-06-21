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Вночі у центрі Львова група зловмисників побили та пограбували двох іноземців

Вероніка Рой

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Сьогодні вночі у Львові на площі Святого Теодора четверо зловмисників побили та пограбували іноземців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється, патрульні отримали виклик на вулицю Святого Теодора, де відбувся розбій. Інспектори прибули на місце та побачили двох іноземців з тілесними ушкодженнями. Потерпілі розповіли, що на них напали після того як вони вийшли з нічного клубу.

Четверо нападників використали щодо них газовий балончик, побили та забрали гроші, мобільний телефон і паспорт. На місце приїхала бригада швидкої допомоги та госпіталізувала чоловіків. Патрульні опитали очевидців події, а також переглянули камери відеоспостереження, які зафіксували злочинців. Дізнавшись опис нападників та напрямок їхнього руху, офіцери передали інформацію всім екіпажам поліції.

Патрульні впізнали одного з чоловіків, адже нещодавно він вже мав проблеми з законом. Екіпаж розпитав водіїв таксі, чи бачили вони подібних осіб. Один з таксистів розповів, що двоє сіли в автомобіль Opel та попрямували в напрямку вокзалу. Інспектори вирушили туди також.

На вулиці Чернівецькій патрульний побачив, як в заклад заходить схожий по опису чоловік. Офіцер викликав підкріплення та зайшов з колегами всередину. Там вони затримали одного з ймовірних нападників, а в туалеті виявили ще одного. За сміттєвим відром, патрульний побачив предмет, схожий на пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. 19-річного та 24-річного чоловіків передали слідчим.

Відео: патрульна поліція

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