В неділю тролейбус №13 курсуватиме за скороченим маршрутом

У зв’язку із проведенням Всеукраїнських змагань «Найсильніший пожежник-рятувальник» пам’яті генерала Сергія Дмитровського, у неділю, 23 червня, тролейбуси маршруту № 13 курсуватимуть за скороченим маршрутом до ТЦ «Форум Львів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомляється, решта громадський транспорт буде об’їжджати центр міста по вул. Підвальна.

«Тролейбуси маршруту № 13 курсуватимуть за скороченим маршрутом до ТЦ «Форум Львів» та у зворотному напрямку з 07.00 год і до 19.00 год. 23 червня», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».