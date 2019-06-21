В неділю римо-католики проведуть процесійну ходу: за маршрутом можливе ситуативне перекриття руху

В неділю, 23 червня, з 12.00 до 15.30 год. римо-католицька громада організовує урочисту процесійну ходу з нагоди свята Божого Тіла. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Службу Божу, яка розпочнеться об 11.00 год., очолить Архієпископ Митрополит Станіслав Будзік (Польща). Очікують велику кількість вірних — близько 3 тисяч осіб.

Процесійна хода вирушить від пл. Катедральної, 1 (Катедральний собор Внебовзяття Пресвятої Діви Марії) за маршрутом: пл. Катедральна — пл. Міцкевича — просп. Свободи — вул. Академіка Гнатюка — вул. Листопадового Чину — вул. Каменярів — вул. Петра Дорошенка — пл. М. Шашкевича — вул. С. Бандери, 8 (Храм святої Марії Магдалини).

За маршрутом ходи передбачене ситуативне перекриття руху транспорту.

Під час урочистої процесії будуть встановлені п’ять тимчасових декораційних елементів релігійного змісту (вівтарів): перший — при Катедральному соборі Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (пл. Катедральна); другий — при фігурці Матері Божої (просп. Свободи); третій — при вході до парку ім. Івана Франка (з перехрестя вул. Листопадового Чину та вул. Університетської); четвертий — на виході з парку ім. Івана Франка на вул. Каменярів; п’ятий — при вході до Храму св. Марії Магдалини (вул. Бандери, 8).