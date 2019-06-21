У Львові тривають Дні культури українців Угорщини

Сьогодні, 21 червня, у Львівському національному академічному театрі опери та балету урочисто відкрили Дні культури українців Угорщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Дні культури українців Угорщини у Львові триватимуть упродовж 21-23 червня.

22 червня

11.00 год. – Відкриття виставки українських художників Угорщини. Свої художні роботи представлять: В. Найдьонов, Л. Борщ, П. Пуга, Г. Шевчук, О. Гембік, С. Солтівська, І. Баричева, Й. Вассер, Х. Шолтес, OlgaBu, І. Нестерович. Місце проведення: Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17).

15.00 год. – Зведений виступ дуету гітаристів та учнів недільної школи при Державному самоврядуванні українців Угорщини (дзеркальна зала Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької).

23 червня

13.30 год. – Концертна програма “Аве Марія”. Участь беруть: провідна солістка “NewYorkOpera” О. Кровицька, С. Соловій, Ф. Бернат, М. Вігула, вихованці Української недільної школи при Державному самоврядуванні українців Угорщини, оркестр “Львівська Камерата”. Місце проведення – Церква св. Ольги і Єлизавети (вул. Кропивницького, 1).